05.11.2018 12:25

Очередные жертвы неосторожного курения под Харьковом (ФОТО)

Новомосковский район: неосторожность при курении едва не стоила жизни двум зрелым людям



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4 ноября в 22:31 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме по адресу: Новомосковский район, село Сосоновка, ул. Школьная, 67.

На место происшествия немедленно отправился районный пожарно-спасательное подразделение ГСЧС.

По прибытию на место вызова было установлено, что неравнодушные свидетели происшествия успели извлечь из задымленной комнаты хозяйку данного домовладения, 1949 года рождения, и ее сожителя, 1963 года рождения. Они нахватались дыма и угарного газа и в конце концов были госпитализированы в Нововодолажскую центральной районной больницы.

Площадь пожара составила около 10 кв.м. Горели диван, домашние вещи и отделка стен дома.

Уже в 23:00, подав 1 пожарный ствол, пожарные локализовали пожар и в 00:15 ликвидировали его.

По предварительным данным его причиной стало неосторожное обращение с огнем.