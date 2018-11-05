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05.11.2018  12:15   

Вместо выхода на работу – принудительная эвакуация в десятиэтажке на Героев Труда (ФОТО)

Московский район: во время пожара в жилом десятиэтажном дома эвакуированы пятнадцать человек


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5 ноября в 07:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме на ул. Героев Труда, 25/71, Московского района города Харькова.

Возгорание возникло в квартире на втором этаже. К месту пожара немедленно прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 17 спасателей. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 25 кв.м. В четырех-комнатной квартире горели мебель и домашние вещи. Из-за угрозы задымления было принято решение об эвакуации жителей верхних этажей. Всего эвакуировано 15 граждан.

В 7:37 пожар удалось локализовать, а в 08:44 полностью ликвидировать. Сейчас выясняется причина пожара и убытки, нанесенные огнем.

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, задымление, харьков, героев труда, эвакуация, десятиэтажка
 
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