05.11.2018 15:29

Пожары и ЧП на Харьковщине «собирают» печальный «урожай»: 6 погибших десятки спасены и эвакуированы

На 215 вызовов отреагировали спасатели Харьковщины в течение последней недели



://kharkiv.dsns.gov.ua

На прошлой неделе, с 29 октября по 5 ноября подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 215 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 79 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 30 выездов для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 31 выезд, дежурные - 16 выездов, 59 - другие выезды.

На месте возникновения пожаров обнаружено тело 1 погибшего, 7 человек получили травмы. Благодаря профессиональным и оперативным действиям пожарных, из опасных зон на пожарах спасены 4 человека и эвакуированы 29.

На месте проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий обнаружены 5 погибших, 3 человека удалось спасти. 9 пожаров возникли на транспорте, 5 зданий и сооружений спасены.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 31 выезд на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего за неделю выявлено и уничтожено 147 боеприпасов, среди которых: 2 авиабомбы, 59 артснарядов, 75 минометных мин, 6 гранат и 5 других взрывоопасных предметов.