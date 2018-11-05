Пожары и ЧП на Харьковщине «собирают» печальный «урожай»: 6 погибших десятки спасены и эвакуированы

На 215 вызовов отреагировали спасатели Харьковщины в течение последней недели
На прошлой неделе, с 29 октября по 5 ноября подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 215 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 79 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 30 выездов для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 31 выезд, дежурные - 16 выездов, 59 - другие выезды.
На месте возникновения пожаров обнаружено тело 1 погибшего, 7 человек получили травмы. Благодаря профессиональным и оперативным действиям пожарных, из опасных зон на пожарах спасены 4 человека и эвакуированы 29.
На месте проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий обнаружены 5 погибших, 3 человека удалось спасти. 9 пожаров возникли на транспорте, 5 зданий и сооружений спасены.
Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 31 выезд на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.
Всего за неделю выявлено и уничтожено 147 боеприпасов, среди которых: 2 авиабомбы, 59 артснарядов, 75 минометных мин, 6 гранат и 5 других взрывоопасных предметов.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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