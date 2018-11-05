Главная Новости Криминал и происшествия Прокурору напомнили, как от «приторговывал» автомобилями на четверть миллиона гривен
05.11.2018  13:13   

Прокурору напомнили, как от «приторговывал» автомобилями на четверть миллиона гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол в отношении прокурора прокуратуры Харьковской области за недостоверные декларации.


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Об этом «ЗиБ» сообщили в пресс-службе НАПК.

Прокурор прокуратуры Харьковской области Сергей Фокин в декларации 2015 года не указал доход, полученный им от продажи двух автомобилей: Skoda Fabia 2013 года выпуска и Volkswagen Golf 2008 года выпуска на сумму 288 315 гривен.

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  прокурор, коррупция, харьков, торговля, авто
 
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