05.11.2018 13:13

Прокурору напомнили, как от «приторговывал» автомобилями на четверть миллиона гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол в отношении прокурора прокуратуры Харьковской области за недостоверные декларации.



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Об этом «ЗиБ» сообщили в пресс-службе НАПК.

Прокурор прокуратуры Харьковской области Сергей Фокин в декларации 2015 года не указал доход, полученный им от продажи двух автомобилей: Skoda Fabia 2013 года выпуска и Volkswagen Golf 2008 года выпуска на сумму 288 315 гривен.