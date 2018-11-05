Прокурору напомнили, как от «приторговывал» автомобилями на четверть миллиона гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол в отношении прокурора прокуратуры Харьковской области за недостоверные декларации.
Об этом «ЗиБ» сообщили в пресс-службе НАПК.
Прокурор прокуратуры Харьковской области Сергей Фокин в декларации 2015 года не указал доход, полученный им от продажи двух автомобилей: Skoda Fabia 2013 года выпуска и Volkswagen Golf 2008 года выпуска на сумму 288 315 гривен.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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