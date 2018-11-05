Запасливого наркобарона повязали с 8 мешками конопли (ФОТО)

Теперь задержанному светит 8 лет тюрьмы.
Как сообщает ГУ Нацполиции, ОП поступила информация о том, что мужчина по месту жительства хранит наркотики.
Следователем по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.
По словам 61-летнего жителя поселка Андреевка, марихуану он вырастил у себя во дворе и высушил для собственного потребления.
В ходе проведения санкционированного обыска жилья мужчины работники полиции обнаружили восемь мешков с сухим веществом растительного происхождения зеленого цвета. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Сейчас следователем решается вопрос о переквалификации производства на ч. 3 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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