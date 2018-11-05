Главная Новости Криминал и происшествия Старик-извращенец приставал к 9-летней девочке, а затем запер в котельной, спрятав от родителей
05.11.2018  13:49   

Старик-извращенец приставал к 9-летней девочке, а затем запер в котельной, спрятав от родителей

Мужчина предстанет перед судом и сможет 8 лет подумать над своим поведением.


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Как собщает Прокуратура, Купянский отдел Изюмского местной прокуратуры направил в Купянский районсуд области обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в развращении и незаконном лишении свободы 9-летней девочки (ч. 2 ст. 156 и ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Об этом рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Александр Михалик.
 
Напомним, подозреваемого задержали в июне этого года.  По данным следствия, 67-летний мужчина нередко покупал продукты и угощал девочку, которая проживала в семье, находящейся в трудном материальном положении. У ребенка сложились с ним доверительные дружеские отношения.  Под предлогом просмотра мультфильмов и возможности поиграть в компьютерные игры он пригласил девочку к себе в гости.  Дома злоумышленник совершил в отношении ребенка развратные действия.  На следующий день мужчина отвел девочку к месту своей работы - котельной, где работал мастером.  Чтобы она не смогла пойти домой и рассказать взрослым о том, что произошло, закрыл ее в подсобном помещении.  Без еды и возможности произвести физические потребности ребенок провел под замком несколько часов.
 
 При этом все время, которое девочка провела в руках извращенца, ее искала мать.  Об исчезновении ребенка женщина сообщила правоохранителям, которые и нашли девочку.
 
 Следует отметить, что подозреваемый уже был судим за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних.  Сейчас по требованию прокуратуры он находится под стражей.  Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  разваращение девочки, старик, харьков
 
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