05.11.2018 13:49

Старик-извращенец приставал к 9-летней девочке, а затем запер в котельной, спрятав от родителей

Мужчина предстанет перед судом и сможет 8 лет подумать над своим поведением.



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Как собщает Прокуратура, Купянский отдел Изюмского местной прокуратуры направил в Купянский районсуд области обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в развращении и незаконном лишении свободы 9-летней девочки (ч. 2 ст. 156 и ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Об этом рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Александр Михалик.



Напомним, подозреваемого задержали в июне этого года. По данным следствия, 67-летний мужчина нередко покупал продукты и угощал девочку, которая проживала в семье, находящейся в трудном материальном положении. У ребенка сложились с ним доверительные дружеские отношения. Под предлогом просмотра мультфильмов и возможности поиграть в компьютерные игры он пригласил девочку к себе в гости. Дома злоумышленник совершил в отношении ребенка развратные действия. На следующий день мужчина отвел девочку к месту своей работы - котельной, где работал мастером. Чтобы она не смогла пойти домой и рассказать взрослым о том, что произошло, закрыл ее в подсобном помещении. Без еды и возможности произвести физические потребности ребенок провел под замком несколько часов.



При этом все время, которое девочка провела в руках извращенца, ее искала мать. Об исчезновении ребенка женщина сообщила правоохранителям, которые и нашли девочку.



Следует отметить, что подозреваемый уже был судим за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Сейчас по требованию прокуратуры он находится под стражей. Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы.