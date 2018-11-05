Подробности избиения школьницы: девочку ударили во время игры в футбол

У ребенка ушиб мягких тканей.
11-летняя школьница из села Бердянки Зачепиловского района, которую по предварительной информации избили школьники, находится под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе ХОГА
Диагноз ребенка не оглашается без разрешения родителей, отметила главврач Зачепиловской центральной районной больницы Светлана Жарикова.
Однако по словам врача, о переломах речи нет, есть ушиб мягких тканей. Обследования продолжаются.
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