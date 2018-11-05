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05.11.2018  14:02   

Подробности избиения школьницы: девочку ударили во время игры в футбол

У ребенка ушиб мягких тканей.


freepik.es

11-летняя школьница из села Бердянки Зачепиловского района, которую по предварительной информации избили школьники, находится под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе ХОГА

Диагноз ребенка не оглашается без разрешения родителей, отметила главврач Зачепиловской центральной районной больницы Светлана Жарикова.

Однако по словам врача, о переломах речи нет, есть ушиб мягких тканей. Обследования продолжаются.

По версии медиков, травму девочка получила во время игры в футбол. Дети дурачились и кто-то из мальчишек ее толкнул.

 

Тэги:  школа, избиение, харьков
 
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