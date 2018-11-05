05.11.2018 15:19

Новый труп найден в Покотиловке

Не успели жители отойти от убийства девушки, как в тех же местах было найдено еще одно мертвое тело.



facebook.com

Как сообщает заместитель начальника Отдела коммуникации полиции Харьковской области Оксана Калмыкова, в Покотиловке, в ночь на 3 ноября на улице было найдено тело мужчины.

На вид около 60 лет, по внешним признакам - без определенного места жительства.

Без признаков насильственной смерти.

Личность не установлена.