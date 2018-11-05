Новый труп найден в Покотиловке

Не успели жители отойти от убийства девушки, как в тех же местах было найдено еще одно мертвое тело.
Как сообщает заместитель начальника Отдела коммуникации полиции Харьковской области Оксана Калмыкова, в Покотиловке, в ночь на 3 ноября на улице было найдено тело мужчины.
На вид около 60 лет, по внешним признакам - без определенного места жительства.
Без признаков насильственной смерти.
Личность не установлена.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: