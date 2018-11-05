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05.11.2018  15:19   

Новый труп найден в Покотиловке

Не успели жители отойти от убийства девушки, как в тех же местах было найдено еще одно мертвое тело.


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Как сообщает заместитель начальника Отдела коммуникации полиции Харьковской области Оксана Калмыкова, в Покотиловке, в ночь на 3 ноября на улице было найдено тело мужчины.

На вид около 60 лет, по внешним признакам - без определенного места жительства.

Без признаков насильственной смерти.

Личность не установлена.

 

Тэги:  труп, покотиловка, харьков
 
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