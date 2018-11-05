05.11.2018 15:49

Под Харьковом - дерзкое наступление наркозакладчиков (ФОТО)

В пригороде Первой столицы возникла серьезная проблема.



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Как сообщают соцсети, «резонансное событие произошло в Чугуеве в ночь с субботы на воскресенье – весь город был «разукрашен» надписями, сообщающими о том, где можно приобрести наркотики. Этот инцидент обнажил проблему, которую многие горожане считали нетипичной для нашего города – «это где-то далеко, у нас такого быть не может». Ан-нет, еще как может, и, что самое страшное, торгаши наркотиками ничего не боятся и вот так запросто, за одну ночь могут расписать весь город своей рекламой. После этого случая, уверены, в городе не осталось людей, которые думают, что проблема наркомании нас не касается…



В продолжение темы публикуем видео, которое сняли жители улицы Калмыцкой и переулка Калмыцкого. В воскресенье они наблюдали, как молодежь искала закладки возле их домов. Насчитали человек 20 парней и девушек. Некоторые приезжали на такси и по подсказкам в телефоне искали места закладки наркотиков, копались в песке, в сухой траве, под заборами. В подтверждение своих слов жители улицы прислали видео о том, как они обнаружили закладку. Фото молодежи, которая искала наркотики, тоже есть, но мы их не публикуем по этическим соображениям. Все материалы, которые нам прислали жители, мы передадим правоохранителям и будем ждать подробных комментариев по теме».