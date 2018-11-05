Пьяный парень на украденном авто товарища врезался в забор (ФОТО)

Пьяный водитель украл ключи у знакомого, и попал в аварию, не справившись с управлением.
Как сообщает ГУ Нацполиции 4 ноября в ОП с заявлением о пропаже автомобиля «Geely» обратился 40-летний житель поселка Песочин.
В ходе розыска полиции установили, кто украл машину мужчины.
24-летний парень рассказал, что вечером находился в гостях у заявителя.
Мужчины распивали спиртные напитки.
Воспользовавшись тем, что хозяин отвлекся, парень взял ключи от автомобиля и решил покататься.
Не справившись с управлением, он въехал в забор.
Автомобиль с незначительными повреждениями полицейские обнаружили на одной из улиц и вернули владельцу.
Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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давл.:
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