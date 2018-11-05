Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный парень на украденном авто товарища врезался в забор (ФОТО)
05.11.2018  16:49   

Пьяный парень на украденном авто товарища врезался в забор (ФОТО)

Пьяный водитель украл ключи у знакомого, и попал в аварию, не справившись с управлением.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции 4 ноября в ОП с заявлением о пропаже автомобиля «Geely» обратился 40-летний житель поселка Песочин.

В ходе розыска полиции установили, кто украл машину мужчины.

24-летний парень рассказал, что вечером находился в гостях у заявителя.

Мужчины распивали спиртные напитки.

Воспользовавшись тем, что хозяин отвлекся, парень взял ключи от автомобиля и решил покататься.

Не справившись с управлением, он въехал в забор.

Автомобиль с незначительными повреждениями полицейские обнаружили на одной из улиц и вернули владельцу.

Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Этим заканчиваются очень многие угоны. 

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  украл машину, харьков, попал в аварию
 
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