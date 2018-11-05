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05.11.2018  17:41   

Разбойник, который нажился, забрав последнее у бабушки, сядет за решетку

Грабитель с подельником хотели раздобыть денег в чужом городе и забрали средства, связав хозяйку первого попавшегося дома.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Изюмского горрайонного суда 43-летнего жителя Донецкой области признали виновным в грабеже, соединенном с применением насилия, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 186 УК Украины).

Как рассказал руководитель Изюмской местной прокуратуры Станислав Гальченко, злоумышленнику присудили 4,5 года лишения свободы.
 
Напомним, что  в начале февраля этого года на железнодорожном вокзале г. Святогорск Донецкой области осужденый познакомился с 26-летним мужчиной.  Они выпивали вместе.  За рюмкой мужчины решили поехать в Изюм.  Однако денег, чтобы «продолжить знакомство» в другом городе, у них не хватило.  Поэтому друзья решили подзаработать преступным путем.
 
Они перелезли через забор первого же двора, который попался у них на пути.  Мужчины вошли в дом и напали на пожилую хозяйку дома.  Злоумышленники связали бабушку куском проволоки и поясом от халата и вынесли из дома все, что имело хоть какую-то ценность.  Однако разжиться им удалось лишь на 66 гривен, поскольку больше у старушки средств не было.  Кроме того, грабители забрали 2 старых мобильных, один из которых вообще оказался сломанным.
 
 Один из нападавших - 26-летний краматорчанин - был задержан в тот же вечер. В мае этого года он приговорен к 4,5 годам лишения свободы.
 
 Другой человек длительное время скрывался, но в начале июня был также задержан правоохранителями и по приговору суда получил аналогичное наказание.
 
Пока приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  ограбил бабушку, отнял последнее, харьков
 
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