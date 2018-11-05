05.11.2018 17:41

Разбойник, который нажился, забрав последнее у бабушки, сядет за решетку

Грабитель с подельником хотели раздобыть денег в чужом городе и забрали средства, связав хозяйку первого попавшегося дома.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Изюмского горрайонного суда 43-летнего жителя Донецкой области признали виновным в грабеже, соединенном с применением насилия, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 186 УК Украины).

Как рассказал руководитель Изюмской местной прокуратуры Станислав Гальченко, злоумышленнику присудили 4,5 года лишения свободы.



Напомним, что в начале февраля этого года на железнодорожном вокзале г. Святогорск Донецкой области осужденый познакомился с 26-летним мужчиной. Они выпивали вместе. За рюмкой мужчины решили поехать в Изюм. Однако денег, чтобы «продолжить знакомство» в другом городе, у них не хватило. Поэтому друзья решили подзаработать преступным путем.



Они перелезли через забор первого же двора, который попался у них на пути. Мужчины вошли в дом и напали на пожилую хозяйку дома. Злоумышленники связали бабушку куском проволоки и поясом от халата и вынесли из дома все, что имело хоть какую-то ценность. Однако разжиться им удалось лишь на 66 гривен, поскольку больше у старушки средств не было. Кроме того, грабители забрали 2 старых мобильных, один из которых вообще оказался сломанным.



Один из нападавших - 26-летний краматорчанин - был задержан в тот же вечер. В мае этого года он приговорен к 4,5 годам лишения свободы.



Другой человек длительное время скрывался, но в начале июня был также задержан правоохранителями и по приговору суда получил аналогичное наказание.



Пока приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.