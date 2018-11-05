05.11.2018 17:36

Девушку-пешехода сбил маршрутный автобус

Наезд произошел около 15:30 на перекрестке улиц Стуса (Механизаторской) и Гвардейцев Широнинцев.



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Автобус 206 маршрута сбил пешехода.

Предварительно установлено, что на пешеходном переходе автобус задел девушку, возраст которой сейчас уточняется.

Пострадавшую доставили в больницу с ушибами.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе Нацполиции.