Девушку-пешехода сбил маршрутный автобус

Наезд произошел около 15:30 на перекрестке улиц Стуса (Механизаторской) и Гвардейцев Широнинцев.
Автобус 206 маршрута сбил пешехода.
Предварительно установлено, что на пешеходном переходе автобус задел девушку, возраст которой сейчас уточняется.
Пострадавшую доставили в больницу с ушибами.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: