О происшествии на Большой Панасовской рассказали в полиции.
Как сообщили в Отделе коммуникации ГУ Нацполиции, 3 ноября в 04.47 в Холодногорский отдел поступило сообщение от прохожего о том, что по улице Большая Панасовская кричит человек, привязанный к дереву.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.
Они установили личность мужчины - 23-летнего харьковчанина.
По словам парня стало известно, что его поймали неизвестные и привязали к дереву.
Заявление в полицию по данному факту мужчина не писал.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.
Проверка продолжается.
Успех придет там, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: