05.11.2018 19:19

Привязанный к дереву: новые подробности (ФОТО)

О происшествии на Большой Панасовской рассказали в полиции.



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Как сообщили в Отделе коммуникации ГУ Нацполиции, 3 ноября в 04.47 в Холодногорский отдел поступило сообщение от прохожего о том, что по улице Большая Панасовская кричит человек, привязанный к дереву.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

Они установили личность мужчины - 23-летнего харьковчанина.

По словам парня стало известно, что его поймали неизвестные и привязали к дереву.

Заявление в полицию по данному факту мужчина не писал.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Проверка продолжается.