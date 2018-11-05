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05.11.2018  19:19   

Привязанный к дереву: новые подробности (ФОТО)

О происшествии на Большой Панасовской рассказали в полиции.


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Как сообщили в Отделе коммуникации ГУ Нацполиции, 3 ноября в 04.47 в Холодногорский отдел поступило сообщение от прохожего о том, что по улице Большая Панасовская кричит человек, привязанный к дереву.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. 

Они установили личность мужчины - 23-летнего харьковчанина.

По словам парня стало известно, что его поймали неизвестные и привязали к дереву. 

Заявление в полицию по данному факту мужчина не писал. 

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. 

Проверка продолжается.

Тэги:  привязали к дереву, вор, харьков
 
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