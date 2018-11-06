На пешеходном переходе Lexus сбил насмерть двух человек (ФОТО)

Авария произошла около половины седьмого вечера 5 ноября на трассе в пгт Солоницевка Дергачевского района.
Водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет.
От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.
Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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