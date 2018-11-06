Главная Новости Криминал и происшествия На пешеходном переходе Lexus сбил насмерть двух человек (ФОТО)
06.11.2018  08:21   

На пешеходном переходе Lexus сбил насмерть двух человек (ФОТО)

Авария произошла около половины седьмого вечера 5 ноября на трассе в пгт Солоницевка Дергачевского района.


// Нацполиция

Водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин в возрасте 31 и 43 лет.

От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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