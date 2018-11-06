Патрульный Prius попал в ДТП

Авария произошла около двух часов дня 5 ноября на улице Малиновского, 1.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь в попутном направлении, не придерживался безопасной бокового интервала и столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля КамАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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