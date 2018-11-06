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06.11.2018  09:01   

Патрульный Prius попал в ДТП

Авария произошла около двух часов дня 5 ноября на улице Малиновского, 1.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь в попутном направлении, не придерживался безопасной бокового интервала и столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля КамАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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