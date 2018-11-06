06.11.2018 09:20

Под Харьковом перевернулся грузовик с моторным маслом

Спасатели смыли вытекшее масло с дороги.



// Facebook

Грузовой автомобиль Volvo, загруженный моторным маслом, перевернулся вечером 5 ноября на автодороге Чугуев – Меловое, недалеко от села Грушевка, сообщили в Купянском отделении ГСЧС.



В результате ДТП произошла утечка дизельного топлива из поврежденного топливного бака грузовика и горюче-смазочных материалов с моторного отсека автомобиля на проезжую часть автодороги, и на место аварии вызвали подразделение ГСЧС..



Личный состав спасателей Купянского подразделения ГСЧС перекрыл путь для другого транспорта на указанном участке, организовал управляемый объезд опасного участка и провел работы по очистке автодороги от разливов дизельного топлива и горюче-смазочных материалов путем смыва водой под высоким давлением для предупреждения возгорания и пожара.