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06.11.2018  09:50   

Mustang снес ограждение на Научной

Авария произошла в половине первого ночи на 6 ноября на проспекте Науки, 9-б.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Ford Mustang не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на секцию разграничительной забора, сообщили патрульные.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя был составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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