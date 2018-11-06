Mustang снес ограждение на Научной

Авария произошла в половине первого ночи на 6 ноября на проспекте Науки, 9-б.
Водитель автомобиля Ford Mustang не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на секцию разграничительной забора, сообщили патрульные.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя был составлен административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Его вину определит суд.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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