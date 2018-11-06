06.11.2018 10:31

Взрыв бытового газа разнес дом, один из жильцов в неотложке (ФОТО)

Рано утром 6 ноября на улице Победы поселка Новая Водолага на ул. Победы в одноэтажном жилом доме на 3-х хозяев произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием в доме.



// ГСЧС

На тушение выезжало пожарно-спасательное отделение 56-й Государственной пожарно-спасательной части.

Выяснилось, что взрыв произошел в первой квартире, в результате чего повреждена часть дома: стены и крыша квартир №2 и №3. Также огнем был охвачен диван на площади 1 кв.м.



В течение 20 минут спасатели ликвидировали пожар.



В результате взрыва получил травмы брат владелицы квартиры, в которой произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.



Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.