Взрыв бытового газа разнес дом, один из жильцов в неотложке (ФОТО)

Рано утром 6 ноября на улице Победы поселка Новая Водолага на ул. Победы в одноэтажном жилом доме на 3-х хозяев произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием в доме.
На тушение выезжало пожарно-спасательное отделение 56-й Государственной пожарно-спасательной части.
Выяснилось, что взрыв произошел в первой квартире, в результате чего повреждена часть дома: стены и крыша квартир №2 и №3. Также огнем был охвачен диван на площади 1 кв.м.
В течение 20 минут спасатели ликвидировали пожар.
В результате взрыва получил травмы брат владелицы квартиры, в которой произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.
Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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