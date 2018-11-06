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06.11.2018  11:57   

ДТП за сутки: 46 аварий, более 600 нарушений

В результате аварий пострадали 8 человек, 2 погибли.


//teletype.com.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 46 ДТП,  пострадали 8 человек, 2 погибли.

За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 633 постановления за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 9 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, нарушения пдд, харьков
 
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