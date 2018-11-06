ДТП за сутки: 46 аварий, более 600 нарушений

В результате аварий пострадали 8 человек, 2 погибли.
Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 46 ДТП, пострадали 8 человек, 2 погибли.
За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 633 постановления за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 9 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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