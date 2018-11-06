Парочку наркоторговцев повязали во время продажи зелья (ФОТО)

Мужчина с женщиной, которые занимались сбытом психотропного вещества PVP, пойманы на месте преступления. Им светит 10 лет тюрьмы.
Мужчина с женщиной занимались сбытом психотропного вещества PVP. На счету злоумышленников несколько фактов совершения наркопреступлений.
Сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками Основянского отдела полиции задержали 31-летнюю харьковчанку и ее 26-летнего сообщника при реализации очередной дозы.
У злоумышленников изъяты деньги, полученные за продажу наркотиков, и полимерный прозрачный пакет с порошкообразным веществом зеленого и черного цвета. По заключению эксперта, изъятым веществом является психотропное вещество PVP.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине и женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.© Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/narkozlochini/policzejski-xarkova-vikrili-narkotorgovcziv/
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с работниками Основянского отдела полиции задержали 31-летнюю харьковчанку и ее 26-летнего сообщника при реализации очередной дозы.
У злоумышленников изъяты деньги, полученные за продажу наркотиков, и полимерный прозрачный пакет с порошкообразным веществом зеленого и черного цвета. По заключению эксперта, изъятым веществом является психотропное вещество PVP.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине и женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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