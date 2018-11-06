06.11.2018 13:19

ЧП в харьковском метро: мужчина гулял в подземке с РПГ и гранатами (ФОТО, ВИДЕО)

Неприятный сюрприз был обнаружен полицейскими у гостя Первой столицы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, «РПГ-22», 10 запалов «УЗРГМ-2» к гранате «РГД-5», 2 гранаты «РГД-5», 2 гранаты «Ф-1» 2 запала к гранате «Ф-1».



Работники полиции обнаружили боеприпасы у 59-летнего военнослужащего на станции метро «Южный вокзал».



Изъятое направлено на исследование.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается.