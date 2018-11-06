ЧП в харьковском метро: мужчина гулял в подземке с РПГ и гранатами (ФОТО, ВИДЕО)

Неприятный сюрприз был обнаружен полицейскими у гостя Первой столицы.
Как сообщает ГУ Нацполиции, житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, «РПГ-22», 10 запалов «УЗРГМ-2» к гранате «РГД-5», 2 гранаты «РГД-5», 2 гранаты «Ф-1» 2 запала к гранате «Ф-1».
Работники полиции обнаружили боеприпасы у 59-летнего военнослужащего на станции метро «Южный вокзал».
Изъятое направлено на исследование.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливается.
День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Ночью – заморозки, утром – туман, днем – переменная облачность. Осадков не ожидается.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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