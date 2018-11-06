06.11.2018 14:11

Внимание, розыскиваются свидетели ДТП

ДТП произошло 30 октября 2018 года на улице Плехановской.



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ГУ Нацполиции обращается к харьковчанам с просьбой помочь в розыске свидетелей аварии.



30 октября 2018 года около 17.20 в районе дома № 14 на улице Плехановской водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода.



В результате аварии мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.



Свидетелей и очевидцев происшествия полиция просит обращаться по телефону: 102, 066-964-78-78 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к майору полиции Ольге Луневой.