Внимание, розыскиваются свидетели ДТП

ДТП произошло 30 октября 2018 года на улице Плехановской.
ГУ Нацполиции обращается к харьковчанам с просьбой помочь в розыске свидетелей аварии.
30 октября 2018 года около 17.20 в районе дома № 14 на улице Плехановской водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода.
В результате аварии мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Свидетелей и очевидцев происшествия полиция просит обращаться по телефону: 102, 066-964-78-78 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к майору полиции Ольге Луневой.
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6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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