Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина упал в 8-метровый колодец в частном секторе на Немышле (ФОТО)
06.11.2018  14:04   

Мужчина упал в 8-метровый колодец в частном секторе на Немышле (ФОТО)

Из технологического колодца пострадавшего доставали сотрудники ГСЧС.


// ГСЧС

Инцидент произошел около полуночи на 6 ноября на улице Возрождения, 9.

Спасателям поступило сообщение от медиков скорой помощи, что 41-летним мужчина упал в технологический колодец глубиной 8 м. Трудность заключалась в том, что часть колодка (около трех метров) возвышалась над поверхностью земли, остальная была  под землей. И чтобы достать мужчину, надо было залезть на 3-метровую высоту.

К месту вызова сразу направили отделение из трех спасателей на аварийно-спасательном автомобиле.

Падая с такой высоты, мужчина получил повреждения ноги (вероятно, перелом), о чем он сразу сообщил спасателю, спустившемуся к нему на тросе. Медики скорой передали спасателю шприц с обезболивающим, чтобы облегчить страдания пострадавшего.Далее с помощью спасательной системы и веревок тот был поднят на поверхность и на носилках доставлен к карете скорой.

Все время во время проведения спасательных работ с мужчиной поддерживался голосовой контакт и предоставлялась психологическая помощь.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  колодец, упал, гсчс, харьков
 
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