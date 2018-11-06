06.11.2018 14:04

Мужчина упал в 8-метровый колодец в частном секторе на Немышле (ФОТО)

Из технологического колодца пострадавшего доставали сотрудники ГСЧС.



// ГСЧС

Инцидент произошел около полуночи на 6 ноября на улице Возрождения, 9.

Спасателям поступило сообщение от медиков скорой помощи, что 41-летним мужчина упал в технологический колодец глубиной 8 м. Трудность заключалась в том, что часть колодка (около трех метров) возвышалась над поверхностью земли, остальная была под землей. И чтобы достать мужчину, надо было залезть на 3-метровую высоту.



К месту вызова сразу направили отделение из трех спасателей на аварийно-спасательном автомобиле.



Падая с такой высоты, мужчина получил повреждения ноги (вероятно, перелом), о чем он сразу сообщил спасателю, спустившемуся к нему на тросе. Медики скорой передали спасателю шприц с обезболивающим, чтобы облегчить страдания пострадавшего.Далее с помощью спасательной системы и веревок тот был поднят на поверхность и на носилках доставлен к карете скорой.

Все время во время проведения спасательных работ с мужчиной поддерживался голосовой контакт и предоставлялась психологическая помощь.



