Главная Новости Криминал и происшествия В отношении водителя, сбившего насмерть двух пешеходов, начато досудебное расследование (ВИДЕО)
06.11.2018  14:38   

В отношении водителя, сбившего насмерть двух пешеходов, начато досудебное расследование (ВИДЕО)

Виновнику ДТП грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.


// Нацполиция

Напомним, вечером 5 ноября в пгт Солоницевка на пешеходном переходе 43-летний водитель Lexus сбил двух мужчин. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.

Водитель на момент совершения ДТП был трезвый, отметили в пресс-службе Нацполиции.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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