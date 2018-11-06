06.11.2018 14:38

В отношении водителя, сбившего насмерть двух пешеходов, начато досудебное расследование (ВИДЕО)

Виновнику ДТП грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.



// Нацполиция

Напомним, вечером 5 ноября в пгт Солоницевка на пешеходном переходе 43-летний водитель Lexus сбил двух мужчин. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.



Водитель на момент совершения ДТП был трезвый, отметили в пресс-службе Нацполиции.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



