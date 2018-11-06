В отношении водителя, сбившего насмерть двух пешеходов, начато досудебное расследование (ВИДЕО)

Виновнику ДТП грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, вечером 5 ноября в пгт Солоницевка на пешеходном переходе 43-летний водитель Lexus сбил двух мужчин. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.
Водитель на момент совершения ДТП был трезвый, отметили в пресс-службе Нацполиции.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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