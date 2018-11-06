На Салтовке горела квартира, из окна выбрасывали вещи (ВИДЕО)

Около семи часов утра спасателям сообщили о пожаре на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома по проспекту Тракторостроителей, 83.
Спасателей вызвала женщина, которая увидела дым на одном из балконов.
На тушение происшествия выезжали три отделения спасателей. На месте выяснилось, что на балконе горят домашние вещи.
Вероятно, в квартире находился человек, поэтому было принято решение попасть в квартиру и через балкон с помощью лестницы, и через входную дверь.
Спасатели быстро попали на балкон и потушили огонь, когда на кухне образовался еще один очаг возгорания. Тем не менее, в течение получаса пожар был полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина – занесение открытого источника огня.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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День идеален для переговоров, обсуждений и презентации новых проектов. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
6 ноября объявлено Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
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