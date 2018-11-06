06.11.2018 15:33

На Салтовке горела квартира, из окна выбрасывали вещи (ВИДЕО)

Около семи часов утра спасателям сообщили о пожаре на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома по проспекту Тракторостроителей, 83.



// ГСЧС

Спасателей вызвала женщина, которая увидела дым на одном из балконов.



На тушение происшествия выезжали три отделения спасателей. На месте выяснилось, что на балконе горят домашние вещи.

Вероятно, в квартире находился человек, поэтому было принято решение попасть в квартиру и через балкон с помощью лестницы, и через входную дверь.



Спасатели быстро попали на балкон и потушили огонь, когда на кухне образовался еще один очаг возгорания. Тем не менее, в течение получаса пожар был полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина – занесение открытого источника огня.



Обстоятельства происшествия выясняются.



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