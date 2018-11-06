Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке горела квартира, из окна выбрасывали вещи (ВИДЕО)
06.11.2018  15:33   

На Салтовке горела квартира, из окна выбрасывали вещи (ВИДЕО)

Около семи часов утра спасателям сообщили о пожаре на 3-м этаже 9-ти этажного жилого дома по проспекту Тракторостроителей, 83.


// ГСЧС

Спасателей вызвала женщина, которая увидела дым на одном из балконов.

На тушение происшествия выезжали три отделения спасателей. На месте выяснилось, что на балконе горят домашние вещи.

Вероятно, в квартире находился человек, поэтому было принято решение попасть в квартиру и через балкон с помощью лестницы, и через входную дверь.

Спасатели быстро попали на балкон и потушили огонь, когда на кухне образовался еще один очаг возгорания. Тем не менее, в течение получаса пожар был полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина – занесение открытого источника огня.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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