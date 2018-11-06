06.11.2018 16:11

Внучок-рецидивист забил бабушку кирпичом, не получив от нее денег

Преступник обыскал жилье, забрал дешевый телефон, ограбил еще один дом и украл автомобиль.



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Чугуевский городской суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который убил свою бабушку и забрал телефон стоимостью 140 гривен. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.



По данным следствия, 6 августа 2017 года злоумышленник пришел к своей родственнице и попросил взаймы. Когда старушка отказала, неоднократно судимый рецидивист нанес ей несколько ударов кирпичом по голове, обыскал дом и похитил принадлежавший жертве мобильный. От полученных травм бабушка скончалась. В ту же ночь мужчина обокрал расположенный неподалеку дом, а также отбуксировал чужую машину ГАЗ-24 для сдачи на металлолом.



Во время разбирательства 22-летний парень признал свою вину в убийстве и похищении транспортного средства. При этом он не подтвердил информацию о краже и заявил, что нашел достаточно денег в доме убитой родственницы. По совокупности преступлений суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.