06.11.2018 16:49

Разбойники с удлинителем и отверткой напали на мужчину и ограбили на 90 тысяч

Теперь преступники отправятся за решетку на 9 лет.



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Кк сообщает Прокуратура, приговором Московского райсуда двое мужчин (32 и 34 года) признаны виновными в разбое и незаконном завладении транспортным средством (ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, злоумышленников приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Происшествие случилось в феврале прошлого года. Осужденные среди ночи пришли в квартиру 33-летнего харьковчанина. Позвонив в дверь, нападавшие представились полицейскими и попросили открыть. Когда хозяин открыл им, разбойники ударили его и, скрутив руки, связали удлинителем. Злоумышленники накрыли пострадавшего одеялом, приставили к животу отвертку и начали выпытывать, где он прячет материальные ценности.



Таким образом мужчины хотели вернуть средства, которые потерпевший якобы задолжал одному из нападавших за выполненные строительные работы. Чтобы бывший работодатель не узнал их, они надели медицинские маски.



Из дома жертвы разбойники забрали 16 тыс. грн. и технику стоимостью более 70 тыс. грн. Кроме того, они «прихватили» ключи от автомобиля ВАЗ, на котором и уехали с места преступления.



Впоследствии на угнанной машине один из нападавших пытался выехать в Черниговской области, однако по дороге его остановили и задержали правоохранители.



Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.