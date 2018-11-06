06.11.2018 17:41

Харьковские колонии выпускали осужденных и принимали на службу хвостатого охранника (ФОТО)

Исправившиеся заключенные вышли на свободу.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, в Диканевской колонии №12 5 ноября 2018 состоялось условно-досрочное освобождение осужденных.



Согласно статье 81 Уголовного Кодекса Украины двое граждан получили возможность вернуться к своим семьям, в родные дома. Благодаря своему отношению к правопорядку, трудолюбию и проведенной воспитательной работе работниками учреждения, осужденные доказали свое исправление и оказанное доверие.

С каждым полноценным членом общества провели последние воспитательные беседы начальники отделения и руководство учреждения, каждому пожелали сил и больше не попадать в места лишения свободы, а также осужденные были обеспечены «Памятниками для лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний» о предоставлении им отдельных видов социальных и других услуг. С начала 2018 по статье 81 Уголовного Кодекса Украины из учреждения были освобождены 88 осужденных.



Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, каждый осужденный приложил максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуться в родной дом и к близким.

А кинологическая служба госучреждения «Харьковская колония № 43 пополнилась щенком немецкой овчарки по кличке «Редди».



Сейчас щенок проходит этап социализации, который включает в себя приучение собаки к кличке, ошейнику, поводку и дрессировщику.

Затем собака пройдет общий курс дрессировки. В настоящее время в кинологической службе по штату 16 служебных собак, из них - 1-кавказская овчарка, 7 - немецких овчарок, 1 бельгийская овчарка и 7 - средне-азиатских овчарок.



Как отмечает начальник учреждения Андрей Ольховский, обновление штата служебных собак и качественное их тренировки является залогом безопасности сотрудников и весомым фактором предупреждения чрезвычайных ситуаций в учреждении.