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06.11.2018  17:02   

Более сотни харьковчан избежали уголовной ответственности (ФОТО)

В полиции подвели итоги месячника добровольной сдачи оружия.


// Нацполиция

В течение октября жители Харькова и области сдали в органы полиции 349 единиц оружия. Также в подразделения полиции добровольно принесли 74 спецсредства, 909 боеприпасов различного калибра, 159 снарядов, 64 мины и 43 гранаты. От уголовной ответственности освобожден 128 граждан.

Среди сданного оружия: 100 единиц нарезного армейских образцов, 189 гладкоствольных охотничьих ружей, 20 единиц нарезного охотничьего оружия, 32 единицы холодного и 7 единиц самодельного оружия.

Также граждане сдали 74 спецсредства, среди которых 54 газовых пистолета и револьвера, 20 пистолетов, револьверов для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

Как отметили правоохранители, в соответствии с ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности. Незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ наказывается лишение свободы на срок до 7 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, сдача, харьков, полиция
 
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