Убийство школьницы в Покотиловке: стали известны новые подробности (ФОТО)

В ходе расследования преступления копам предстоит опросить около девяти тысяч человек и просмотреть видео с регистраторов авто.
После резонансного убийства 15-летней школьницы Алисы Онищук, тело которой нашли в поселке Покотиловка, полицейским предстоит опросить более девяти тысяч человек. Кроме того, копы попросили о помощи в розыске вещей погибшей.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в Харьков прибыл Вячеслав Аброськин – глава криминальной полиции и заместитель главы Нацполиции, который заслушал отчет местных стражей порядка по расследованию этого преступления.
По его словам, зверское убийство должно быть раскрыто в кратчайшие сроки, а все мероприятия по задержанию убийцы необходимо усилить.
«Мы благодарны любой поддержке общественности, жителей райцентра, волонтеров, неравнодушных граждан. Каждый день мы будем заслушивать результаты и корректировать направления нашей работы, чтобы быстрее выйти на след злоумышленника», – подчеркнул Аброськин.
В то же время, на своей странице в Facebook он сообщил, что в настоящий момент полицейские занимаются розыском вещей убитой.
Между тем, силовики обратились к жителям Харькова и пригородов с просьбой помочь в поисках рюкзака школьницы, в котором лежали ее тетради и учебники. Всех, кто имеет информацию о местонахождении школьной сумки, попросили звонить по телефону 093-822-23-39 (Виталий, сотрудник уголовного розыска).
Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, широкоплечий, был одет в болоневу куртку темного цвета, темные штаны, возможно, имел при себе джинсовый рюкзак. Если у вас есть какие-либо информацию об этом человеке, просим сообщить ее по телефонам: (057) 7487350, 0990732499, 0938222339, 0966029763 или 102.
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