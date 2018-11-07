Главная Новости Криминал и происшествия Привязанный к дереву: появилось ВИДЕО с места события
07.11.2018  08:45   

Привязанный к дереву: появилось ВИДЕО с места события

Мужчина, которого примотали пленкой к дереву, простоял так примерно полтора часа.


// Нацполиция

В Сеть выложили видео, как мужчину освободили «из плена».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 3 ноября. В 4:47 в Холодногорский отдел поступило сообщение от прохожего о том, что по улице Большая Панасовская кричит человек, привязанный к дереву.

Мужчина был примотан пленкой к дереву, ему замотали глаза и рот, а на грудь повесили табличку с надписью «Я вор».

Как отметили в Нацполиции, пострадавший - 23-летний харьковчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.

По словам парня стало известно, что его поймали неизвестные и привязали к дереву.

Заявление в полицию по данному факту мужчина не писал.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Тэги:  самосуд, вор, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.11 Криминал и происшествия В Харькове мужчину привязали к дереву
 
 

Видео

Харьков считают самым чистым из крупных украинских городов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 