Привязанный к дереву: появилось ВИДЕО с места события

Мужчина, которого примотали пленкой к дереву, простоял так примерно полтора часа.
В Сеть выложили видео, как мужчину освободили «из плена».
Напомним, инцидент произошел в ночь на 3 ноября. В 4:47 в Холодногорский отдел поступило сообщение от прохожего о том, что по улице Большая Панасовская кричит человек, привязанный к дереву.
Мужчина был примотан пленкой к дереву, ему замотали глаза и рот, а на грудь повесили табличку с надписью «Я вор».
Как отметили в Нацполиции, пострадавший - 23-летний харьковчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.
По словам парня стало известно, что его поймали неизвестные и привязали к дереву.
Заявление в полицию по данному факту мужчина не писал.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.
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