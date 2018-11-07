07.11.2018 08:45

Привязанный к дереву: появилось ВИДЕО с места события

Мужчина, которого примотали пленкой к дереву, простоял так примерно полтора часа.



// Нацполиция

В Сеть выложили видео, как мужчину освободили «из плена».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 3 ноября. В 4:47 в Холодногорский отдел поступило сообщение от прохожего о том, что по улице Большая Панасовская кричит человек, привязанный к дереву.



Мужчина был примотан пленкой к дереву, ему замотали глаза и рот, а на грудь повесили табличку с надписью «Я вор».

Как отметили в Нацполиции, пострадавший - 23-летний харьковчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж.



По словам парня стало известно, что его поймали неизвестные и привязали к дереву.



Заявление в полицию по данному факту мужчина не писал.



Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.