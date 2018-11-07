07.11.2018 10:44

На Харьковщине женщина передала мошеннику 22 000 гривен за «непривлечение» ее сына к «уголовной ответственности»

Жительница Богодухова у собственного дома отдала деньги неизвестному.



://hk.npu.gov.ua

5 ноября в Богодуховский отдела полиции обратилась 70-летняя женщина. Она рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный. Злоумышленник представился работником милиции и заявил, что ее сын совершил ДТП и за непривлечение его к уголовной ответственности нужны деньги.

Женщина отдала неизвестному свои сбережения.

В ходе проверки работники полиции установили, что сын заявительницы в правоохранительных органов не доставлялся и в ДТП не попадал.

Работники ГУНП в Харьковской области призывают граждан быть внимательными и бдительными: «Уважаемые граждане, если вы получили такой звонок от неизвестного лица, ни в коем случае не говорите о наличии у вас денег и не передавайте средства неизвестным лицам. Не переводите средства на чужие счета, не называйте свой адрес, куда могут приехать сомнительные люди, чтобы забрать деньги. Помните, что злоумышленники пользуются вашим растерянным эмоциональным состоянием исключительно в собственных целях».