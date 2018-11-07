Чугунная ванна в тележке привлекла внимание правоохранителей под Харьковом (ФОТО)

27 и 32-летних злоумышленников разоблачили в совершении имущественного преступления работники Зачепиловского отделение полиции.
В дежурную часть поступило сообщение от 58-летнего жителя села Вишневое. Он заявил о том, что неизвестные похитили с его хозяйственной постройки чугунную ванну, тележку и другие мелкие металлические изделия общим весом более 100 килограммов.
Работники сектора реагирования патрульной полиции и сектора криминальной полиции в течение нескольких часов установили лиц, причастных к краже.
Ими оказались ранее судимые 27-летний и 32-летний мужчины, которые успели продать похищенное имущество местному жителю.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
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7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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