07.11.2018 11:11

Чугунная ванна в тележке привлекла внимание правоохранителей под Харьковом (ФОТО)

27 и 32-летних злоумышленников разоблачили в совершении имущественного преступления работники Зачепиловского отделение полиции.



// facebook

В дежурную часть поступило сообщение от 58-летнего жителя села Вишневое. Он заявил о том, что неизвестные похитили с его хозяйственной постройки чугунную ванну, тележку и другие мелкие металлические изделия общим весом более 100 килограммов.

Работники сектора реагирования патрульной полиции и сектора криминальной полиции в течение нескольких часов установили лиц, причастных к краже.

Ими оказались ранее судимые 27-летний и 32-летний мужчины, которые успели продать похищенное имущество местному жителю.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.