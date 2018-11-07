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07.11.2018  11:11   

В Песочине сбили насмерть пешехода

Авария произошла 6 ноября в 18:36 возле автозаправочной станции, расположенной в пгт Песочин


// Нацполиция

67-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 62-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший погиб.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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