В Песочине сбили насмерть пешехода

Авария произошла 6 ноября в 18:36 возле автозаправочной станции, расположенной в пгт Песочин
67-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на 62-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший погиб.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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