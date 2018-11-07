В Песочине сбили насмерть пешехода

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 7 ноября Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.

Прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 7 ноября Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.