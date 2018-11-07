07.11.2018 12:45

Взрывоопасные «грибы» собрали спасатели в лесу под Шестаково

В лесных массивах Волчанского района пиротехники ГСЧС нашли 27 устаревших взрывоопасных предмета



://kharkiv.dsns.gov.ua

6 ноября пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧНС в Харьковской области закрыли 2 заявки об обнаружении боеприпасов времен Второй мировой войны, которые поступили от местных жителей Волчанского района.

В лесу возле села Прилипко находился крупнокалиберный снаряд диаметром 122 мм. Остальные - 26 боеприпасов были обнаружены в лесном массиве на окраине села Шестаково. Часть их лежала на поверхности земли, остальную часть пиротехники нашли, срезав верхний слой почвы. Всего в этом месте было 11 единиц артснарядов калибра 76 мм, 8 минометных мин диаметром 82 мм и 7 минометных мин диаметром 50 мм.

Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.