Взрывоопасные «грибы» собрали спасатели в лесу под Шестаково

В лесных массивах Волчанского района пиротехники ГСЧС нашли 27 устаревших взрывоопасных предмета
6 ноября пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧНС в Харьковской области закрыли 2 заявки об обнаружении боеприпасов времен Второй мировой войны, которые поступили от местных жителей Волчанского района.
В лесу возле села Прилипко находился крупнокалиберный снаряд диаметром 122 мм. Остальные - 26 боеприпасов были обнаружены в лесном массиве на окраине села Шестаково. Часть их лежала на поверхности земли, остальную часть пиротехники нашли, срезав верхний слой почвы. Всего в этом месте было 11 единиц артснарядов калибра 76 мм, 8 минометных мин диаметром 82 мм и 7 минометных мин диаметром 50 мм.
Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
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