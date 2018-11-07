07.11.2018 13:48

Водителем Lexus, убившим двух пешеходов, занялась прокуратура

Выдвинуто подозрение, стоит вопрос о мере пресечения.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура области, ею утверждено подозрение 43-летнему жителю г.. Дергачи в совершении смертельного ДТП на пешеходном переходе (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, авария произошла вечером 5 ноября во пгт. Солоницевка.

Водитель автомобиля Lexus сбил 2 мужчин, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 31-летний и 43-летний пешеходы погибли.



Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.