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07.11.2018  13:48   

Водителем Lexus, убившим двух пешеходов, занялась прокуратура

Выдвинуто подозрение, стоит вопрос о мере пресечения.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура области, ею утверждено подозрение 43-летнему жителю г.. Дергачи в совершении смертельного ДТП на пешеходном переходе (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, авария произошла вечером 5 ноября во пгт.  Солоницевка. 

Водитель автомобиля Lexus сбил 2 мужчин, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.  От полученных травм 31-летний и 43-летний пешеходы погибли.
 
 Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст.  208 УПК Украины.  Начато досудебное расследование.  Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.  Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  дтп, сбил пешеходов, харьков, дедушка, авария
 
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