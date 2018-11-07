Главная Новости Криминал и происшествия У женщины украли тяжелый пакет, пока она рассчитывалась в киоске
07.11.2018  13:36   

У женщины украли тяжелый пакет, пока она рассчитывалась в киоске

Вора вычислили по пакету.


// Патрульная полиция

Днем 6 ноября полицейским сообщили о краже. У заявительницы похитили водяной насос. Кража произошла, когда женщина делала покупки в киоске.

На улице Рождественской патрульные обнаружили неизвестного, который нес пакет, похожий на украденный. В нем находился водяной насос. Патрульные передали подозреваемого оперативникам.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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