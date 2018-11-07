У женщины украли тяжелый пакет, пока она рассчитывалась в киоске

Вора вычислили по пакету.
Днем 6 ноября полицейским сообщили о краже. У заявительницы похитили водяной насос. Кража произошла, когда женщина делала покупки в киоске.
На улице Рождественской патрульные обнаружили неизвестного, который нес пакет, похожий на украденный. В нем находился водяной насос. Патрульные передали подозреваемого оперативникам.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Уже с самого утра распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
влажн.:
давл.:
ветер: