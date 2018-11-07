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07.11.2018  14:31   

Мужчина зарубил топором незванного гостя (ФОТО)

25-летнего жителя поселка Ольшаны на Дергачевщине задержали за совершение убийства.


// Нацполиция

Как выяснили полицейские, вечером мужчина увидел в своем дворе неизвестного, проникнувшего в гараж. Хозяин решил на всякий случай взять топор и разобраться с незнакомцем.

В темном помещении он разглядел силуэт человека. Когда тот начал к нему приближаться, мужчина нанес ему несколько ударов топором. От полученных травм пострадавший сразу умер.

Лишь после совершенного мужчина разглядел его и узнал. Погибшим оказался безработный 45-летний житель поселка Пересечное.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения. Мужчине сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  топор, убийство, харьков, полиция
 
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