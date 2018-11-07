В харьковской колонии состоялось первое причастие осужденных (ФОТО)

Обряд провели христиане-баптисты.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 6 ноября 2018 в Холодногорской колонии №18 состоялся религиозный обряд принятия Святого Причастия с участием пастора Церкви евангельских христиан-баптистов «Ясная Поляна» Виктора Дудки.
Пастор провел с осужденными религиозно-воспитательную беседу. Он отметил, что каждый верующий должен всегда опираться на помощь Господа и избавиться всего греховного в своих мыслях и поступках.
После беседы состоялся обряд принятия Святого Причастия. В конце мероприятия осуждены поблагодарили Виктору Дудке за постоянное внимание и заботливое отношение к ним.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин подчеркнул большую воспитательную роль проведения религиозных мероприятий в учреждении и отметил, что они способствуют перевоспитанию осужденных и их духовному росту.
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