07.11.2018 16:19

Убийство школьницы в Покотиловке: нацгвардейцы и полиция прочесывают лес в поисках улик

Бойцы одной из воинских частей прочесывают лесополосу, где была найдена убитой 15-летняя девочка.



kh-news.net

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на главу пресс-службы Восточного территориального управления НГУ Дмитрия Образцова, бойцы одной из воинских частей Нацгвардии вместе с правоохранителями прочесывают лесополосу, где была найдена убитой 15-летняя девочка.

По его словам, полиция запросила помощь в поиске вещественных доказательств по делу об изнасиловании и убийстве Алисы Онищук. В течение сегодняшнего дня силовики вместе с нацгвардейцами планируют прочесать лес.



"В дальнейшем мы также также готовы оказывать помощь полицейским, если будут соответствующие запросы с их стороны", - рассказал Образцов.



Напомним, девушка пропала, а затем было обнаружено ее тело. ранее стражи порядка опубликовали приметы и фоторобот предполагаемого убийцы. На вид подозреваемому 35-40 лет, рост около 187 сантиметров, худощавое телосложение. Мужчина также забрали рюкзак с личными вещами жертвы, сейчас портфель также пытаются найти. Идет расследование.