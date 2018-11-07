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07.11.2018  17:19   

В харьковскую колонию нагрянул прокурор (ФОТО)

Покровскую колонию посетил местный прокурор со своим заместителем.


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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 6 ноября 2018 Покровскую исправительную колонию №17 - специализированную туберкулезную больницу посетили руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед и первый заместитель руководителя Эдуард Миргородский.

В сопровождении начальника учреждения полковника внутренней службы Дмитрия Фендриков представители прокуратуры проверили соблюдение администрацией учреждения законодательства о содержании осужденных.  Также прокуроры проверили условия содержания в участке усиленного контроля коммунально - бытовые условия в отделениях социально - психологической службы, ознакомились с деятельностью подсобного хозяйства, проверили качество приготовления пищи осужденным, провели личный прием осужденных учреждения.

 Начальник учреждения Дмитрий Фендриков отметил, что нарушений законодательства в деятельности администрации учреждения работники прокуратуры не обнаружили.

Тэги:  тюрьма, прокурорская проверка, харьков
 
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