На Гоптовке задержали килограмм психотропов

На Харьковщине сотрудники СБУ совместно с Госпогранслужбой блокировали попытку контрабанды в Украину опасных психотропных веществ из страны-агрессора.
Во время таможенного контроля на международном пункте пропуска «Гоптовка» правоохранители обнаружили у гражданки Украины три пакета с психотропным веществом PVP общим весом почти один килограмм.
Женщина пыталась провезти пcихотропы, скрыв часть «товара» на себе и в упаковке из-под кофе. По предварительным оценкам, стоимость изъятого вещества составляет примерно двадцать тысяч американских долларов.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины задержанной объявлено о подозрении.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
влажн.:
давл.:
ветер: