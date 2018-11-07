07.11.2018 17:29

На Гоптовке задержали килограмм психотропов

На Харьковщине сотрудники СБУ совместно с Госпогранслужбой блокировали попытку контрабанды в Украину опасных психотропных веществ из страны-агрессора.



// СБУ

Во время таможенного контроля на международном пункте пропуска «Гоптовка» правоохранители обнаружили у гражданки Украины три пакета с психотропным веществом PVP общим весом почти один килограмм.

Женщина пыталась провезти пcихотропы, скрыв часть «товара» на себе и в упаковке из-под кофе. По предварительным оценкам, стоимость изъятого вещества составляет примерно двадцать тысяч американских долларов.



В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины задержанной объявлено о подозрении.



Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.