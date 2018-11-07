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07.11.2018  17:49   

В Харькове пропал мужчина (ФОТО)

Дмитрий Доценко не вернулся с работы, на которую ушел две недели назад.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, разыскивается Дмитрий Борисович Доценко.

Мужчину 1977 гола рождения разыскивают сотрудники Шевченковского отдела полиции.

Мужчина 24 октября ушел на работу и до настоящего времени не вернулся. На связь с родными не выходил.

Приметы: рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, голубые глаза.

Был одет в теплую синюю куртку на молнии, черный вязаный свитер, трикотажные синие брюки, черные туфли.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Шевченковский отдел полиции по телефонам: 102, 337-78-80 или 050-580-67-00 или другим удобным способом.

Тэги:  пропал мужчина, харьков
 
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