07.11.2018 17:49

В Харькове пропал мужчина (ФОТО)

Дмитрий Доценко не вернулся с работы, на которую ушел две недели назад.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, разыскивается Дмитрий Борисович Доценко.



Мужчину 1977 гола рождения разыскивают сотрудники Шевченковского отдела полиции.



Мужчина 24 октября ушел на работу и до настоящего времени не вернулся. На связь с родными не выходил.



Приметы: рост примерно 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, голубые глаза.



Был одет в теплую синюю куртку на молнии, черный вязаный свитер, трикотажные синие брюки, черные туфли.



Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Шевченковский отдел полиции по телефонам: 102, 337-78-80 или 050-580-67-00 или другим удобным способом.