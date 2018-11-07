Дело о ДТП в центре Харькова: судья принял решение по Зайцевой и Дронову

Несмотря на ходатайства адвокатов, оба фигуранта дела остались под стражей.
На очередном заседании по делу о трагическом ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек, судья продлил меру пресечения подсудимым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" из зала суда.
«Продлить содержание под стражей до 5 января 2019 года без возможности внесения залога», – постановил Виктор Попрас.
В то же время суд поддержал ходатайство адвоката Дронова Сергея Перепилицы об изучении результатов повторной экспертизы.
В свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Вита Дубовик рассказала, что эти результаты в целом дублируют предыдущие.
Следующее заседание по этому делу назначено на 14:00 вторника, 13 ноября.
Напомним, что на прошлых судебных заседаниях по этой резонансной аварии Елене Зайцевой несколько раз вызывали бригаду врачей скорой помощи. При этом родственники пострадавших уверяли, что подозреваемая симулирует болезнь.
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