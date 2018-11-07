Мама покончившей с собой на Салтовке 14-летней девочки рассказала, кто мог быть виновником трагедии (ФОТО)

Женщина нашла в телефоне дочери новые сведения, и сообщила о прессинге в школе.
Как сообщает Город Х, мама 14-летней харьковчанки Лизы Спиридоновой, которая покончила жизнь самоубийством накануне начала учебного года, подозревает, что дочь довела до рокового шага школьная учительница.
По словам женщины, девочка написала об этом в письме, которое обнаружилось спустя два месяца после смерти.
«Недавно правоохранители отдали мне телефон дочери – с полностью очищенной памятью. Но я частично сумела восстановить содержимое и нашла письмо – дочь описывает последние 3,5 года жизни и много раз упоминала свою учительницу. Лиза очень ее любила, хотя та издевалась над ней», - поделилась с "ГородХ" мама погибшей девочки Мария Спиридонова.
Женщина рассказывает: дочка старалась хорошо учиться, до ночи засиживалась над домашними заданиями, переживала за плохие оценки, а педагог устраивала ей психологический прессинг - унижала, обзывала глупой и занижала оценки.
«Когда дочь училась в 8 классе, я ходила в школу как на работу, все контрольные Лизы проверяли в моем присутствии. Она очень хотела стать врачом, строила планы, после 9 класса собиралась поступать в медколледж, и ей нужны были хорошие оценки в аттестате. В итоге я таки перевела дочь в другую школу. Она сходила туда один раз, познакомилась с новым классом и руководительницей. 3 сентября должна была идти на учебу, а 2-го случилась беда», - вздыхает Мария.
По словам матери, эту же учительницу Лиза Спиридонова вспоминает в предсмертном посте, который девочка разместила за минуту до прыжка на своей странице в Инстраграм.
«За день до смерти дочка звонила этой учительнице. О чем был разговор, я не знаю. Я просила у следствия устроить мне очную ставку с этой женщиной, но мне отказывают. Я не намерена опускать руки, моя дочь не самоубийца, ее довели», - считает Мария.
С найденным в телефоне письмом женщина намерена обратиться в прокуратуру.
Напомним, 2 сентября школьница покончила с собой, выпрыгнув из окна 14 этажа шестнадцатиэтажки на Салтовском шосе, 73-б. В девятый класс Лиза так и не пошла, хотя накануне ради ее же блага родители перевели дочь из родной харьковской школы №8 в лицей №4.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
влажн.:
давл.:
ветер: