07.11.2018 19:11

Мама покончившей с собой на Салтовке 14-летней девочки рассказала, кто мог быть виновником трагедии (ФОТО)

Женщина нашла в телефоне дочери новые сведения, и сообщила о прессинге в школе.



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Как сообщает Город Х, мама 14-летней харьковчанки Лизы Спиридоновой, которая покончила жизнь самоубийством накануне начала учебного года, подозревает, что дочь довела до рокового шага школьная учительница.



По словам женщины, девочка написала об этом в письме, которое обнаружилось спустя два месяца после смерти.



«Недавно правоохранители отдали мне телефон дочери – с полностью очищенной памятью. Но я частично сумела восстановить содержимое и нашла письмо – дочь описывает последние 3,5 года жизни и много раз упоминала свою учительницу. Лиза очень ее любила, хотя та издевалась над ней», - поделилась с "ГородХ" мама погибшей девочки Мария Спиридонова.



Женщина рассказывает: дочка старалась хорошо учиться, до ночи засиживалась над домашними заданиями, переживала за плохие оценки, а педагог устраивала ей психологический прессинг - унижала, обзывала глупой и занижала оценки.



«Когда дочь училась в 8 классе, я ходила в школу как на работу, все контрольные Лизы проверяли в моем присутствии. Она очень хотела стать врачом, строила планы, после 9 класса собиралась поступать в медколледж, и ей нужны были хорошие оценки в аттестате. В итоге я таки перевела дочь в другую школу. Она сходила туда один раз, познакомилась с новым классом и руководительницей. 3 сентября должна была идти на учебу, а 2-го случилась беда», - вздыхает Мария.



По словам матери, эту же учительницу Лиза Спиридонова вспоминает в предсмертном посте, который девочка разместила за минуту до прыжка на своей странице в Инстраграм.



«За день до смерти дочка звонила этой учительнице. О чем был разговор, я не знаю. Я просила у следствия устроить мне очную ставку с этой женщиной, но мне отказывают. Я не намерена опускать руки, моя дочь не самоубийца, ее довели», - считает Мария.



С найденным в телефоне письмом женщина намерена обратиться в прокуратуру.

Напомним, 2 сентября школьница покончила с собой, выпрыгнув из окна 14 этажа шестнадцатиэтажки на Салтовском шосе, 73-б. В девятый класс Лиза так и не пошла, хотя накануне ради ее же блага родители перевели дочь из родной харьковской школы №8 в лицей №4.