Убийство школьницы в Покотиловке: в сети появилось видео мест, где погибла девочка (ВИДЕО)

Запись выложил житель поселка Бабаи Харьковского района Андрей Резуненко.
Автор видеозаписи пошел по тому пути которым шла 15-летняя Алиса Онищук
Наопним, что девушка пропала, а затем было обнаружено ее тело. Девочка была изнасилована и задушена неизвестным. Ранее стражи порядка опубликовали приметы и фоторобот предполагаемого убийцы. На вид подозреваемому 35-40 лет, рост около 187 сантиметров, худощавое телосложение. Мужчина также забрал рюкзак с личными вещами жертвы, сейчас портфель также пытаются найти. Идет расследование.Нацгвардия и полиция обыскивали лесопосадку, в которой произошло преступление.
Осторожнее со своими чувствами и желаниями: обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, а вечеринка с друзьями – затянуться до утра.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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