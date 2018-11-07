07.11.2018 19:57

Убийство школьницы в Покотиловке: в сети появилось видео мест, где погибла девочка (ВИДЕО)

Запись выложил житель поселка Бабаи Харьковского района Андрей Резуненко.



uaportal.com

Автор видеозаписи пошел по тому пути которым шла 15-летняя Алиса Онищук

Наопним, что девушка пропала, а затем было обнаружено ее тело. Девочка была изнасилована и задушена неизвестным. Ранее стражи порядка опубликовали приметы и фоторобот предполагаемого убийцы. На вид подозреваемому 35-40 лет, рост около 187 сантиметров, худощавое телосложение. Мужчина также забрал рюкзак с личными вещами жертвы, сейчас портфель также пытаются найти. Идет расследование.Нацгвардия и полиция обыскивали лесопосадку, в которой произошло преступление.