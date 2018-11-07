Главная Новости Криминал и происшествия Убийство школьницы в Покотиловке: в сети появилось видео мест, где погибла девочка (ВИДЕО)
07.11.2018  19:57   

Убийство школьницы в Покотиловке: в сети появилось видео мест, где погибла девочка (ВИДЕО)

Запись выложил житель поселка Бабаи Харьковского района Андрей Резуненко.


uaportal.com

Автор видеозаписи пошел по тому пути которым шла 15-летняя Алиса Онищук

Наопним, что  девушка пропала, а затем было обнаружено ее тело. Девочка была изнасилована и задушена неизвестным. Ранее стражи порядка опубликовали приметы и фоторобот предполагаемого убийцы. На вид подозреваемому 35-40 лет, рост около 187 сантиметров, худощавое телосложение. Мужчина также забрал рюкзак с личными вещами жертвы, сейчас портфель также пытаются найти. Идет расследование.Нацгвардия и полиция обыскивали лесопосадку, в которой произошло преступление.

Источник:   Город Х, YouTube
 Тэги:  убийство школьницы, видео с места гибели, харьков
 
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