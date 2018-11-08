08.11.2018 10:25

Курение в постели оставило больную женщину без жилья

В течение суток неосторожное обращение с огнем стало причиной 2-х пожаров в жилых домах.



// ГСЧС

Первый пожар случился 7 ноября в 13:10. Из сообщения стало известно о возгорании в частном доме на ул. Гагарина, 8 в селе Зеленый Колодец Чугуевского района. Там горели домашние вещи и кровать на площади 10 кв.м. С пожаром подразделением ГСЧС из Чугуева справилось в течение часа. Предварительной причиной пожара считается неосторожность при обращении с огнем при курении.



А неосторожное обращение с сигаретой в Харькове едва не стало причиной трагедии. Лишь вовремя вызванные на пожар в частном доме на ул. Герасимовской, 32 спасатели вытащили из одной из комнат больную 66-летнюю женщину. Там горели домашние вещи на площади 10 кв.м, которе огнеборцы потушили также в течение часа.