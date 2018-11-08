Курение в постели оставило больную женщину без жилья

В течение суток неосторожное обращение с огнем стало причиной 2-х пожаров в жилых домах.
Первый пожар случился 7 ноября в 13:10. Из сообщения стало известно о возгорании в частном доме на ул. Гагарина, 8 в селе Зеленый Колодец Чугуевского района. Там горели домашние вещи и кровать на площади 10 кв.м. С пожаром подразделением ГСЧС из Чугуева справилось в течение часа. Предварительной причиной пожара считается неосторожность при обращении с огнем при курении.
А неосторожное обращение с сигаретой в Харькове едва не стало причиной трагедии. Лишь вовремя вызванные на пожар в частном доме на ул. Герасимовской, 32 спасатели вытащили из одной из комнат больную 66-летнюю женщину. Там горели домашние вещи на площади 10 кв.м, которе огнеборцы потушили также в течение часа.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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