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08.11.2018  10:25   

Курение в постели оставило больную женщину без жилья

В течение суток неосторожное обращение с огнем стало причиной 2-х пожаров в жилых домах.


// ГСЧС

Первый пожар случился 7 ноября в 13:10. Из сообщения стало известно о возгорании в частном доме на ул. Гагарина, 8 в селе Зеленый Колодец Чугуевского района. Там горели домашние вещи и кровать на площади 10 кв.м. С пожаром подразделением ГСЧС из Чугуева справилось в течение часа. Предварительной причиной пожара считается неосторожность при обращении с огнем при курении.

А неосторожное обращение с сигаретой в Харькове едва не стало причиной трагедии. Лишь вовремя вызванные на пожар в частном доме на ул. Герасимовской, 32 спасатели вытащили из одной из комнат больную 66-летнюю женщину. Там горели домашние вещи на площади 10 кв.м, которе огнеборцы потушили также в течение часа.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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