08.11.2018 10:34

В арендованной харьковской квартире работала онлайн порностудия (ВИДЕО)

«Нехорошую квартиру» правоохранители накрыли в конце лета этого года, следствие продолжается.



// Нацполиция

Неизвестные организовали онлайн «порностудию» в одной из квартир по улице 23 Августа в мае прошлого года.



В жилье была установлена ​​компьютерная техника, подключенная к всемирной сети Интернет. Девушки-модели, используя вымышленные «ник-неймы», совершали развратные действия. Для общения с клиентами в режиме реального времени модели использовали «веб-камеры».



Организатором и координатором деятельности «порностудии» является 48-летний харьковчанин. Он лично отвечал за финансовое обеспечение деятельности «порностудии», в том числе выдачу заработной платы девушкам, за соблюдением «веб-моделями» четко определенного графика работы, наложение штрафов за различные нарушения дисциплины и привлечение других девушек.



20 августа 2018 сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно со следователями следственного управления ГУНП в Харьковской области на основании постановлений Киевского районного суда города Харькова провели обыск в помещении арендованной квартиры и изъяли вещественные доказательства.



Работники полиции изъяли компьютерную технику, «веб-камеры», секс-игрушки. Деятельность «порностудии» прекращена.



Данная информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.



7 ноября подозрение в совершении преступления сообщено организатору незаконного бизнеса и одной из «моделей». Следственные действия продолжаются.



