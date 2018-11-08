08.11.2018 10:40

Житель Харьковщины обокрал церковный храм

37-летнего мужчину, который украл 9 икон, задержали сотрудники Чугуевского отдела полиции.



://hk.npu.gov.ua

В дежурную часть местного отдела полиции обратился житель района. Он сообщил, что в храме в селе Терновая выбиты окна и отсутствуют иконы.

В ходе проведения розыскных действий сотрудники сектора реагирования патрульной полиции оперативно задержали за совершение кражи 37-летнего жителя Харьковского района.

Мужчина не стал отрицать своей вины. Вещественные доказательства изъяты.

Следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.