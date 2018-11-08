Житель Харьковщины обокрал церковный храм

37-летнего мужчину, который украл 9 икон, задержали сотрудники Чугуевского отдела полиции.
В дежурную часть местного отдела полиции обратился житель района. Он сообщил, что в храме в селе Терновая выбиты окна и отсутствуют иконы.
В ходе проведения розыскных действий сотрудники сектора реагирования патрульной полиции оперативно задержали за совершение кражи 37-летнего жителя Харьковского района.
Мужчина не стал отрицать своей вины. Вещественные доказательства изъяты.
Следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
влажн.:
давл.:
ветер: