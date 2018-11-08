Свидетелей смертельного ДТП с ребенком просят откликнуться

Авария произошла 31 июля 2018 года около 14.30 в районе дома № 198 на Московском проспекте.
50-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ» совершила наезд на 9-летнего мальчика.
От полученных повреждений он скончался в карете скорой медицинской помощи.
«Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефону: 102, 066-964-78-78 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к майору полиции Ольге Луневой», – обращаются правоохранители.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, слабый гололед. С самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 8 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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