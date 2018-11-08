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08.11.2018  10:57   

Свидетелей смертельного ДТП с ребенком просят откликнуться

Авария произошла 31 июля 2018 года около 14.30 в районе дома № 198 на Московском проспекте.


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50-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ» совершила наезд на 9-летнего мальчика.

От полученных повреждений он скончался в карете скорой медицинской помощи.

«Свидетелей и очевидцев происшествия просим обращаться по телефону: 102, 066-964-78-78 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к майору полиции Ольге Луневой», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, розыск, полиция, харьков
 
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